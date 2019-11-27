В Ленинградской области горит дом конца XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Дом, построенный в конце XIX века, в котором ранее располагался музей, горит в селе Старая Ладога на улице Варяжской в Ленинградской области, сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"Горит двухэтажное здание размерами 8 на 10 метров по всей площади", - сказал представитель ведомства. На данный момент пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщила ТАСС директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, горящее здание является памятником архитектуры регионального значения. "Это так называемая рядовая фоновая застройка Ладоги, на этой улице были дома пяти братьев - купцов Калязиных, горит дом Александра", - сказала она.

Губчевская отметила, что ранее в горящем здании на втором этаже располагалась экспозиция музея, однако затем экспозицию перенесли из-за аварийного состояния здания. В настоящее время здание к музею не относится. По ее словам, пожарных вызвал сотрудник музея, увидев возгорание в камеры наблюдения, установленные на соседнем здании.

По ее словам, здание, где произошел пожар, было предметом судебного разбирательства между музеем и местной администрацией. Музей пытался подтвердить свое право на бессрочную аренду второго этажа, но проиграл иск.