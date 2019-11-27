Суд не стал рассматривать вопрос об аресте замглавы отдела ФАС из-за его госпитализации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы снял с рассмотрения вопрос об избрании меры пресечения заместителю руководителя отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Тимофееву, подозреваемому в избиении матери. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Тимофеева не привезли в суд, он сейчас в больнице, ему делают сложную операцию на колене. Ему сломали ногу. Тверской суд отказался рассматривать вопрос об аресте Тимофеева в связи с тем, что его явка не обеспечена. Через четыре часа истечет срок его задержания", - сказал Пашков.

Ранее адвокат сообщил, что полицейские избили его подзащитного и нанесли тяжелую травму колена.

По версии следствия, как пояснил Пашков, 24 ноября Тимофеев избил свою 80-летнюю мать. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), обвинение чиновнику пока не предъявлено. Официальным комментарием правоохранительных органов по этому факту ТАСС пока не располагает.

В свою очередь Тимофеев утверждает, что его мать - инвалид второй группы, ходит с трудом, и, пытаясь встать с кровати, она упала, ударившись головой о мебель. По словам адвоката, Тимофеев отвез ее в институт имени Н. В. Склифосовского, а когда вернулся домой, его ждали полицейские, которые доставили его в полицию и избили. Защитник отметил, что Тимофеев не оказывал полицейским сопротивления. В этой связи было подано заявление в ОМВД "Тверской", который в свою очередь зарегистрировал его и передал в Следственный комитет для дальнейшей проверки действий сотрудников столичной полиции.