Историк Соколов подтвердил участие в ЧП на фрегате в Финском заливе в 1981 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов сообщил адвокату, что был участником ЧП на фрегате "Святой Георгий" в 1981 году в Финском заливе, в результате которого погиб один человек. Об этом ТАСС заявил его адвокат Александр Почуев.

Ранее петербургское издание "Фонтанка.ру" опубликовало материал с фотографиями приговора историку от 1982 года, где сообщается, что Соколов был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. По данным журналистов, дело было возбуждено летом 1981 года после гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении в Финском заливе фрегата "Святой Георгий", которым управлял Соколов.

"При избрании меры пресечения [в рамках расследования убийства Анастасии Ещенко] следствие предоставляло данные об отсутствии судимости у моего доверителя. <…> Оценить достоверность [опубликованного в СМИ приговора] на данный момент не представляется возможным. Факт того, что был такой инцидент на водном транспорте с участием Соколова, со слов самого Соколова, защита не отрицает, но подчеркивает, что никакой взаимосвязи с расследуемым сейчас убийством тот случай не имеет", - сказал адвокат.