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На химзаводе в Техасе произошел второй за сутки взрыв

По данным агентства Reuters, власти эвакуируют около 60 тыс. человек
Описание
© EPA/TIM JOHNSON, архив

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Второй взрыв прогремел на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас). Как сообщило в среду агентство Reuters, власти объявили эвакуацию людей из близлежащих городов, находящихся в радиусе четырех миль (около 6,4 км) от места ЧП.

По информации Reuters, речь может идти как минимум о 60 тыс. человек, проживающих в четырех городах и приехавших навестить своих родственников в преддверии Дня благодарения, который отмечается в США в четверг. Агентство подчеркивает, что к моменту второго взрыва на заводе, сотрудники которого были эвакуированы ранее, пожарные боролись с огнем на протяжении почти 12 часов.

Ранее компания TPC Group сообщила о том, что три человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в городе Порт-Нечес. Спасатели изначально объявили эвакуацию людей в радиусе около 800 м от завода. Пока нет информации о том, что именно взорвалось и почему прогремел взрыв.

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