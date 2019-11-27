Париж и пригороды на несколько минут погрузились во тьму из-за аварии на подстанции

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Французская столица и целый ряд коммун в регионе Иль-де-Франс на несколько минут остались без электричества в среду вечером из-за аварии на электрической подстанции в коммуне Сержи-Понтуаз к северо-западу от Парижа. Об этом сообщает оператор электросетей RTE.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео из разных частей города. На одном из них можно увидеть погруженные во тьму Елисейские Поля, где, впрочем, спустя несколько секунд вновь загорелись рождественская иллюминация и фонари. Очевидцы сообщают, что во время этого непродолжительного инцидента погасли огни на Эйфелевой башне и на Триумфальной арке в центре города. В большинстве районов, как и в парижском офисе ТАСС, электричество появилось спустя пару минут, однако на одной из видеозаписей видно, что в некоторых домах, включая высотное здание Парижского суда, свет не погас.