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Суд арестовал обвиняемого в манипулировании рынками ценных бумаг экс-сотрудника Сбербанка

Дмитрий Бергер пробудет под стражей до 6 января 2020 года
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника управляющей компании Сбербанка, АО "Сбербанк управление активами" Дмитрия Бергера, обвиняемого в манипулировании рынками ценных бумаг и неправомерном использовании инсайдерской информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому Дмитрию Эдуардовичу Бергеру меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января 2020 года", - сказал собеседник агентства. Решение об аресте было принято в первой декаде ноября, а в среду арест был признан законным Московским городским судом.

Бергеру предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком, причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей и по ч. 2 ст. 185.6 УК РФ ("Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу"), предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

В декабре 2018 года ЦБ РФ сообщал, что установил факты продолжительного манипулирования рынками ценных бумаг сотрудником управляющей компании Сбербанка - АО "Сбербанк управление активами". Противоправные действия продолжались почти три года (с февраля 2014 год по январь 2017 год) и затрагивали 50 различных инструментов. Манипулирование ценными бумагами Бергером от имени АО "Сбербанк Управление Активами" и ООО "УК "Пенсионные накопления" нанесло ущерб как самой компании, так и ее клиентам на сумму более 150 млн рублей. Следственные действия по делу продолжаются, срок предварительного следствия в последний раз был продлен до начала января 2020 года.

Ранее в пресс-службе Сбербанка отметили, что в период 2016-2017 годов проверка деятельности Бергера проводилась совместно с Банком России, службой безопасности Сбербанка и правоохранительными органами, однако в ходе проверки не было доказано фактов нанесения сотрудником ущерба Сбербанку или его клиентам. В 2017 году Бергер был уволен из АО "Сбербанк управление активами" по другим основаниям.

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