В доме в Одинцове возник пожар на площади 400 кв. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в двухэтажном доме в подмосковном Одинцове на площади более 400 кв м, в результате эвакуированы 32 человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сигнал о пожаре в двухэтажном двухподъездном доме по адресу: Одинцово, деревня Назарьево, дом 12 поступила в 02:55. Площадь пожара составляет 418 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в настоящий момент открытое горение ликвидировали, угрозы распространения огня нет. "Эвакуированы 32 человека, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.