В Пятигорске в результате взрыва на территории пивоваренной компании погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли во время взрыва на территории частной пивоваренной компании в Пятигорске Ставропольского края. После взрыва начался пожар, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

По данным пресс-службы, взрыв произошел в 6:50 мск. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Пожарно-спасательные подразделения МЧС края проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания"

Для ликвидации последствий происшествия привлечены 30 человек и 10 единиц техники.

В новость были внесены изменения (08:43 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.