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Экс-председатель правления банка "Советский" осужден на три года колонии

Андрея Карпова признали виновным в присвоении и растрате
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© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам колонии бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова по делу о хищении 1,7 млрд рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурант признан виновным в присвоении и растрате.

"Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Карпова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, гражданский иск представителя потерпевшего АО Банк "Советский" - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления 1,7 млрд рублей признан по праву и передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2013-2015 годах Карпов с председателем совета директоров и председателем кредитного комитета банка, тремя сотрудниками и другими неустановленными лицами в составе организованной группы выдавал заведомо невозвратные кредиты. У кредитной организации было похищено более 1,7 млрд рублей, они были перечислены на банковские счета подконтрольных организаций.

В октябре этого года начальник кредитного управления банка "Советский" Андрей Кузнецов был приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в полмиллиона рублей за участие в хищении более 1,7 млрд рублей из банка. Главу совета директоров банка "Советский" Станислава Митрушина в июле прошлого года МВД объявило в международный розыск.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. В феврале прошлого года ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".

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