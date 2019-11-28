В Москве ликвидировали подпольную лабораторию по производству сильнодействующих веществ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Москве деятельность нелегальной лаборатории по производству сильнодействующих веществ, содержащих тестостерон, задержаны двое подозреваемых в его распространении. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУНК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в распространении сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений в различные регионы РФ и одну из стран ближнего зарубежья, - сообщила она. - В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из почтовых отделений в Москве задержаны двое местных жителей. При их личном досмотре изъято 48 приготовленных к отправке посылок. Исследование содержимого одного почтового отправления показало, что в нем находится сильнодействующее вещество тестостерон".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере"). В ходе обыска по месту проживания задержанных обнаружена лаборатория, в которой находилось оборудование для производства запрещенных препаратов, а также вещества, используемые для их изготовления. "Изъято около 50 кг готовой продукции, которую подозреваемые планировали сбыть через отделения связи Московского региона", - отметила представитель ведомства.