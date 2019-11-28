В Москве и Дагестане арестовали четверых участников банды "Шараповские"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали в Москве и Дагестане четверых участников организованной преступной группы "Шараповские". Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, они арестованы.

"С августа по ноябрь на территории Республики Дагестан и Москвы задержаны четыре соучастника преступной группировки", - сказала Иванова.

По ее словам, участникам банды "Шараповские" предъявлено обвинение в совершении в 2007-2015 годах ряда убийств и других особо тяжких преступлений. "Следователями совместно с оперативными службами во время проведенных обысков был обнаружен схрон оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы", - добавила представитель ГСУ. Взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены.

Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям. Ранее суд с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении одного из соучастников банды в совершении покушения на убийство по найму.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям".

В группировку входило более 250 человек, в том числе действующие на тот период сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

В ходе следствия также раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году теракта в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения. "В настоящее время по делу основные организаторы и исполнители преступлений задержаны", - сообщили в ЦОС ФСБ.