СК возбудил уголовное дело после пожара на пивоварне в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа на территории пивоварни в Пятигорске, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Пятигорску следственного управления СК РФ по краю по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают следователи СК, сотрудники МЧС и полицейские. Ведется осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.