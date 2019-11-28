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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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Суд в Москве заочно арестовал экс-директора оборонного завода по делу братьев Магомедовых

Мурман Закарадзе обвиняется в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы "Сумма"
Здание Тверского суда Москвы Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Здание Тверского суда Москвы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать Закарадзе меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья. Обвиняемый объявлен в международный розыск. По заявлению защиты, он проходит лечение в Грузии. Согласно решению суда, он будет взят под стражу на два месяца с момента задержания.

Как следует из материалов дела, Закарадзе является фигурантом дела, по которому проходят всего 17 человек, включая братьев Магомедовых. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Закарадзе может использовать похищенные средства, может использовать группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles", - отмечается в постановлении.

Подольский электромеханический завод, который Закарадзе возглавлял вплоть до 2017 года, производит гидравлические детали для флота и ракетных комплексов.

Суд в четверг также рассмотрит ходатайство о заочном аресте еще одного фигуранта дела - экс-совладельца литовского банка Snoras, уроженца Литвы Давида Каплана.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по 9 эпизодам. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1000 томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта, российская энергетическая компания ПАО "ФСК ЕЭС" и другие компании. В целях обеспечения исков потерпевшей стороны судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды.

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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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