Рослесхоз и прокуратура проверяют Министерство лесного комплекса Иркутской области

"Там были масштабные пожары. Рослесхоз совместно с Байкальской природоохранной прокуратурой и прокуратурой Иркутской области проводит комплексную проверку Министерства лесного комплекса", - сказал он, отвечая на вопросы ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Куренной отметил, что после завершения проверки будут озвучены ее результаты.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа. Всего, по данным местных властей, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.