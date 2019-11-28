{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский турист утонул при посещении одного из островов около Пхукета

28-летний Руслан Асаупов был одним из 20 российских туристов, которые отправились в тур по островам Майтон и Рача-Яй

БАНГКОК, 28 ноября. /ТАСС/. Российский турист утонул во время плавания в районе острова Рача-Яй, который находится к югу от острова Пхукет. Это подтвердили ТАСС в четверг в посольстве РФ в Таиланде.

По данным портала The Phuket News, 28-летний Руслан Асаупов из Оренбурга прибыл на Пхукет 20 ноября. Он был одним из 20 российских туристов, которые отправились в тур по островам Майтон и Рача-Яй, организованный местной компанией. Мужчина плавал с маской и трубкой, но позже гид заметил, что россиянин находится в воде без движения. Его вытащили на берег и начали оказывать ему первую помощь.

С острова Пхукет на Рача-Яй были отправлены врачи, однако на пути в больницу россиянин скончался.

Теги
Таиланд
Реклама на ТАСС
В Сочи полицейские изъяли автоматы и боеприпасы у местного жителя
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС