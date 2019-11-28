Российский турист утонул при посещении одного из островов около Пхукета

БАНГКОК, 28 ноября. /ТАСС/. Российский турист утонул во время плавания в районе острова Рача-Яй, который находится к югу от острова Пхукет. Это подтвердили ТАСС в четверг в посольстве РФ в Таиланде.

По данным портала The Phuket News, 28-летний Руслан Асаупов из Оренбурга прибыл на Пхукет 20 ноября. Он был одним из 20 российских туристов, которые отправились в тур по островам Майтон и Рача-Яй, организованный местной компанией. Мужчина плавал с маской и трубкой, но позже гид заметил, что россиянин находится в воде без движения. Его вытащили на берег и начали оказывать ему первую помощь.

С острова Пхукет на Рача-Яй были отправлены врачи, однако на пути в больницу россиянин скончался.