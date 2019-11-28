Глава ростовского Донецка Юрий Тарасенко попал в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в четверг ночью в Донецке Ростовской области, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что председатель городской думы Донецка попал в аварию в ночь на 28 ноября. По утверждению очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. "28 ноября в 01:50 мск ночи в районе дома 28 по улице Королева в городе Донецке Ростовской области водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Kia Optima, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении и столкнулся с автомобилем Nissan Teana под управлением мужчины 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, в результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что за рулем одного из автомобилей находился председатель Донецкой городской думы - глава Донецка Юрий Тарасенко. Он также уточнил, что Тарасенко, находившийся за рулем Nissan, не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как причин для его проведения не было.