В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморье арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Кировском районе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Поиски пропавшей 22 ноября девушки начались в этот же день. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Затем тело девушки нашли в реке Уссури. Был задержан 24-летний подозреваемый, житель поселка Кировский.

"Сегодня в Кировском районе по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемым и потерпевшая поссорились в автомобиле, после чего мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Решив скрыть следы преступления, он убил ее и сбросил тело в реку.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, сначала мужчина свою причастность отрицал, уверяя сотрудников полиции в том, что действительно накануне был с потерпевшей в кафе. Но потом они поссорились, и девушка ушла. Задержанный неоднократно давал противоречивые показания. В связи с этим следователи использовали полиграф.

Благодаря ему мужчину удалось уличить во лжи, он дал признательные показания и указал, где избавился от тела. В рамках дальнейшего расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.