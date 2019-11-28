В Петербурге устранили прорыв теплотрассы, который нарушил отопление в 85 домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады ГУП "ТЭК СПб" закончили ремонт трубопровода в районе дома 93 по проспекту Энгельса, из-за аварии на котором накануне в 85 жилых домах ограничено теплоснабжение. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"В 11:35 мск аварийно-восстановительные бригады ГУП "ТЭК СПб" закончили ремонт трубопровода в районе дома 93 по проспекту Энгельса и запитали всех потребителей по нормальной схеме. Было заменено 7,5 метра трубопровода диаметром 500 мм, это обеспечит надежное теплоснабжение свыше сотни зданий в Выборгском районе", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы велись всю ночь, в 06:00 мск 28 ноября специалисты ТЭК завершили сварочные работы на трубопроводе. В кратчайшие сроки был вырезан изношенный участок теплотрассы и проложен новый, после чего теплоэнергетики приступили к наполнению трубопровода теплоносителем.