В самарской больнице умер младенец

САМАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Новорожденный ребенок умер в больнице им. Середавина в Самаре. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - сказали в Следственном комитете.

Новорожденный ребенок умер в больнице в конце октября текущего года. По факту случившегося была назначена проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка.