Источник: по делу главы ростовского Минздрава также проходит ее заместитель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Фигурантом уголовного дела, по которому была задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, также проходит ее заместитель Станислав Беседовский. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"По делу проходит заместитель Беседовский", - сказал собеседник агентства, уточнив, что он подозревается в превышении должностных полномочий.

Беседовский является заместителем министра здравоохранения области по общим вопросам.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника, Быковская - не единственный фигурант дела. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

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