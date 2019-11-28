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В горсуд Петербурга поступило сообщение о минировании

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что злоумышленники требуют 120 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг днем получил электронное письмо с сообщением о минировании. Об этом журналистам рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 млн рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Сейчас сотрудников и посетителей эвакуируют. В письме деньги требуют перечислить на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечается, что этот долг в биткоинах должен вернуть некий Константин Малофеев.

"Мы сообщили в правоохранительные органы", - добавили в объединенной пресс-службе судов.

В новость внесены изменения (14:12 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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