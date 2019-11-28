Два суда в Москве эвакуировали из-за угрозы минирования

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского судов Москвы эвакуированы в связи с угрозой минирования, передает корреспондент ТАСС.
Приставы и административные сотрудники суда прервали судебные заседания, сообщив об угрозе минирования.
"Поступила угроза минирования, покиньте здание", - сказал пристав.
В момент эвакуации в Мещанском суде слушалось дело участников акции 27 июля Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных, которые, по версии следствия, в ходе акции повалили одного из бойцов ОМОН на землю и пнули ногами.