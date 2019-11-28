Замглавы администрации Назрани задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Назрани задержан полицейскими по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего 24 млн рублей из бюджета были выведены на счета сторонних фирм. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году между администрацией Назрани и одним из государственных предприятий заключен фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин.

"Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 млн рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.