СК возбудил дело после отравления воспитанников детского сада в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после госпитализации 13 воспитанников детского сада в Беслане (Северная Осетия). Об этом в четверг сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

Дети в возрасте от двух до шести лет попали в больницу в четверг, 28 ноября, с острой кишечной инфекцией.

"Принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей")", - говорится в сообщении.

Состояние детей стабильное, их жизням ничего не угрожает. Прокуратура Северной Осетии назначила проверку. К выяснению обстоятельств отравления прокуратура привлекла специалистов Роспотребнадзора.