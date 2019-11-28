Пермский краевой суд оправдал охранника школы, где подростки напали с ножами на детей

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Пермский краевой суд в четверг оправдал женщину-охранника школы №127, где в январе 2018 года двое подростков с ножами ранили учеников и учительницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о нападении на школьников в Перми

Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал женщину виновной по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и приговорил ее к двум годам ограничения свободы. "Оправдали ее с правом на реабилитацию", - сказала собеседница агентства.

В январе 2018 года двое подростков пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Пострадали 10 человек, нападавших задержали. По версии следствия, именно женщина-охранник допустила их в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале.