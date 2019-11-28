СК подтвердил задержание напавшего на росгвардейца участника акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил задержание еще одного подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева.

"Анализ видео с камер наблюдения, свидетельские показания позволили следствию установить еще одного фигуранта: им оказался 30-летний Сергей Суровцев. 27 июля, находясь на улице Тверской в Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих, - сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. - Он задержан, допрошен по обстоятельствам преступления".

Ранее о задержании Суровцева сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Как следует из открытых данных, Суровцев - занимался IT-бизнесом, в частности, он был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей торговых центров по вай-фаю.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.