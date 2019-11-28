Новый иск к Шестуну подан после обнаружения при обыске черного списка недвижимости

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новый иск об изъятии имущества к экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и аффилированным с ним лицам был подан после обнаружения черного списка объектов недвижимости. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он напомнил, что 8 апреля Красногорский суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Серпуховского района и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 2 млрд 618 млн рублей (в рыночных ценах - более 10 млрд рублей). "При этом следственные мероприятия по уголовному делу в отношении Шестуна на тот момент продолжались. В мае во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. Причем эти объекты были разделены на два блока с пометками: "Свободные" и "В иске", - рассказал Куренной, отвечая на вопрос ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

"У прокуроров появилось предположение, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены в (первом) иске", - заметил он.

По его словам, этот список земельных объектов стал отправной точкой для подачи второго иска. "Выяснилось, что земли, которые были отмечены как "свободные", действительно были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Эти факты были подтверждены показаниями этих и других лиц. Также были выявлены другие, не указанные в найденном документе незаконно приобретенные объекты", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

Если в первом иске речь шла о 770 объектах недвижимости, в том числе 657 земельных участках, зарегистрированных на 35 физических и юридических лиц, то в новом иске заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. В том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей кадастровой стоимостью 1 млрд 13,9 млн рублей. "В основном земля под дачное строительство. Например, только в одной деревне Зиброво Серпуховского района 170 земельных участков принадлежат через подконтрольных лиц Шестуну. Также были незаконно присвоены довольно большие земельные участки в дачных некоммерческих партнерствах Судимля, Новинки. Все имущество в целях сокрытия истинного владельца оформлено на 25 физических и 20 юридических лиц, подконтрольных Шестуну", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Права собственности на земельные участки, обозначенные в списках, были зарегистрированы с 2006 по 2016 год. В списках значатся и четыре участка на особо охраняемых землях в районе селения Енино, а также два объекта, закрепленных за редакцией газеты "Ока-инфо", выступающей в защиту арестованного экс-чиновника.

Дело Шестуна

55-летний Александр Шестун избирался на должность главы Серпуховского района в 2003, 2008 и 2013 годах. Он был арестован 14 июня 2018 года и обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По данным СК, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 млн рублей. Вину он не признает.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.