По материалам Роскосмоса за год заведено более 15 уголовных дел против глав предприятий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Служба внутреннего аудита Роскосмоса представила материалы более 15 уголовных дел за последний год в отношении руководителей предприятий госкорпорации (ГК), сообщил в четверг руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"На предприятиях госкорпорации десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, мошенничества, злоупотреблений. Только за последний год по нашим материалам возбуждено более 15 уголовных дел, и здесь самые различные составы преступлений", - сказал Мельников.

В качестве примера он привел Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности в Московской области, где совместная проверка была проведена Генеральной прокуратурой и ФСБ. "Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при организации стройки одного из объектов. Там сумма ущерба может дойти до астрономической, это сотни миллионов рублей", - отметил Мельников.

Еще в одной организации, которую представитель госкорпорации не стал называть, поскольку сейчас проводятся следственные действия, бывший директор, как считают в Роскосмосе, подделывал документы о выполнении гособоронзаказа (акты о выполненных работах), что позволяло ему "выглядеть в благоприятном свете и получать многомиллионные премии себе и близкому окружению".

"Сейчас в Главном следственном управлении проводится проверка по нашему материалу по присвоению руководством РК "Активы" (дочерняя структура Роскосмоса - прим. ТАСС) нецелевого займа - порядка 73 миллионов рублей", - сказал Мельников.

Представитель Роскосмоса также добавил, что руководителю еще одного из предприятий, который сейчас уже арестован, приносили табеля премирования, он зачеркивал цифры и вписывал данные, втрое превышающие нормативы.