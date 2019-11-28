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Жителя Ленинградской области задержали за избиение сотрудницы полиции

Инспектор по делам несовершеннолетних пыталась выяснить, почему мужчина не пускает свою дочь в школу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя города Пикалево Ленинградской области, который избил сотрудницу МВД, приехавшую к нему домой, чтобы разобраться, почему он не пускает свою дочь в школу. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Задержан гражданин, ударивший сотрудницу полиции, приехавшую на заявку о проверке условий проживания ученицы младших классов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду после того, как в полицию поступило уведомление из местной школы, что ученица опоздала на уроки, так как ее не выпускал из дома отец. Для проверки условий жизни ребенка к нему домой приехала сотрудница отдела по делам несовершеннолетних вместе с учителем, однако отец девочки вытолкал их из квартиры.

Затем он выбежал за ними на улицу, оскорбил сотрудницу МВД и несколько раз ударил ее по голове и телу. После этого на место прибыл наряд полиции, который задержал мужчину и отвез в отделение.

Ребенку в настоящее время оказывают медпомощь, отца девочки привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве и направили в следственные органы материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Полицейские установили, что в момент нападения на сотрудницу мужчина был пьян.

Теги
РоссияЛенинградская область
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