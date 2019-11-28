В Перми экс-замглава отдела СК получил семь лет колонии за посредничество во взятке

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд города Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому району Эдгара Саркисяна за покушение на преступление и посредничество во взяточничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Семь лет лишения свободы со штрафом 9 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в госорганах, органах местного самоуправления на три года. Саркисян признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что Саркисяна лишили звания майора юстиции.

Эдгара Саркисяна задержали в августе 2018 года сотрудники ФСБ и следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Как сообщали местные СМИ, за взятку в 9 млн рублей Саркисян предложил помощь в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена из Нытвы, который находился в гражданском споре ценой в 140 млн рублей. Свои услуги экс-сотрудник Следственного комитета предложил бывшему прокурору Василию Белкину, он и сообщил обо всем в ФСБ.