В Петербурге эвакуируют военный суд, где проходят прения сторон по делу о взрыве в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании поступило в 1-й Западный окружной военный суд, где в четверг проходят прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Поступило сообщение о минировании. Проходит эвакуация", - сказал собеседник агентства.

В суде также рассказали, что перед тем, как в здании, расположенном на Кирочной улице, прозвучал сигнал тревоги, в прениях по делу о теракте в петербургской подземке был объявлен часовой перерыв.

В четверг также поступили сообщения о минировании в Московский районный суд Петербурга, в Красногвардейский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Смольнинский райсуды города. Кроме того, эвакуация проводится в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. Всего в Петербурге 22 районных суда.