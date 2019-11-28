На Кубани полицейские изъяли около 100 т этилового спирта из незаконного оборота

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли около 100 т этилового спирта на сумму 25 млн рублей, которые, предположительно, предназначались для изготовления фальсифицированного алкоголя. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на автодороге Тихорецкого района [Краснодарского края] полицейские остановили пять грузовых автомобилей, при досмотре которых обнаружена спиртосодержащая продукция без обязательной маркировки. Предположительно, она предназначалась для изготовления фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 100 тыс. литров этилового спирта на общую сумму свыше 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.