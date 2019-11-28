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Суд в Перми оставил в силе приговор завучу школы, где училась умершая от голода девочка

Ранее женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно за допущенную халатность

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Пермский краевой суд в четверг рассмотрел апелляцию заместителя директора по воспитательной работе школы № 3 города Краснокамска Пермского края, в которой училась девочка, умершая в июле 2018 года от голода. Приговор Краснокамского городского суда, который назначил женщине условный срок, оставлен в силе. 

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"У нее [завуча] все оставлено без изменений", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда, отвечая на вопрос о рассмотрении апелляции.

Девочка умерла 16 июля 2018 года от истощения, выяснилось, что она больше месяца ничего не ела. По подозрению в убийстве задержали мать несовершеннолетней, спустя почти 1,5 года суд признал ее невменяемой и отправил на лечение в психиатрический стационар.

Завуча приговорили к двум годам лишения свободы условно. По мнению следствия, халатность женщины повлекла по неосторожности смерть ребенка: школа не приняла мер, чтобы предотвратить трагедию, завуч не проверила семью и не сообщила, что ребенок находится в опасности.

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РоссияПермский край
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