Экс-главу Энгельсского района приговорили к 2,5 года колонии за махинации с землей

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговоры бывшему главе Энгельсского района и экс-председателю комитета по управлению имуществом за махинации с муниципальными землями.. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Бывший глава Энгельсского района Саратовской области, а также бывший председатель комитета по управлению имуществом признаны виновными по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказали в пресс-службе.

Первого из них приговорили к двум с половиной годам общего режима, а также на 3 года запретили занимать определенные должности. Второму запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 4 года.

Как выяснили следователи, чиновники в 2016 году незаконно заключили договор с местным предпринимателем на аренду земельного участка в центре города Энгельса. Это привело к отчуждению участка площадью почти 6 тыс. кв. м и нанесло ущерб району на сумму более 10 млн рублей.