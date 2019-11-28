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Экс-главу Энгельсского района приговорили к 2,5 года колонии за махинации с землей

Их деятельность нанесла району ущерб на сумму более 10 млн рублей

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/.  Суд вынес приговоры бывшему главе Энгельсского района и экс-председателю комитета по управлению имуществом за махинации с муниципальными землями.. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Бывший глава Энгельсского района Саратовской области, а также бывший председатель комитета по управлению имуществом признаны виновными по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", -  рассказали в пресс-службе.

Первого из них приговорили к двум с половиной годам общего режима, а также на 3 года запретили занимать определенные должности. Второму запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 4 года.

Как выяснили следователи, чиновники в 2016 году незаконно заключили договор с местным предпринимателем на аренду земельного участка в центре города Энгельса. Это привело к отчуждению участка площадью почти 6 тыс. кв. м и нанесло ущерб району на сумму более 10 млн рублей.

Теги
РоссияСаратовская область
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