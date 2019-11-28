В отделе полиции в Оренбурге умерла женщина

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Женщина умерла в отделе полиции Оренбурга, куда ее доставили по подозрению в совершении преступления, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"28-летнюю девушку доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, ей стало плохо, вызвали скорую, но спасти ее, к сожалению, не удалось. В данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет тоже проводит проверку по факту смерти", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября. Девушка попала в отделение полиции после семейного скандала, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.