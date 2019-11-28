Почти все "заминированные" суды в Москве возобновили работу после проверки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Информация о минировании четырех районных судов Москвы оказалась ложной. В настоящий момент возобновили работу Тверской, Мещанский, Останкинский и Кузьминский суды столицы.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе Тверского суда. Аналогичную информацию также сообщили в пресс-службе Останкинского суда. Кроме того, по данным источника ТАСС в экстренных службах, уже работает в штатном режиме Мещанский суд города.

Ранее в пресс-службе Кузьминского суда рассказали, что здание проверили кинологи, угрозы взрыва нет. Суд возобновил работу в штатном режиме.

Басманный и Измайловский районные суды Москвы также возобновили работу после проверки информации об угрозе взрыва.

"Кинологи и сотрудники экстренных служб завершили проверку здания, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. В настоящее время суд работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Измайловского суда.

Аналогичная информация была подтверждена в Басманном суде столицы.

В настоящий момент проверка информации о минировании продолжается в Тимирязевском районном суде Москвы.

В четверг днем в связи с угрозой минирования были эвакуированы сотрудники и посетители Тверского, Мещанского, Басманного,Кузьминского, Останкинского, Измайловского и Тимирязевского судов Москвы. Четыре из них ранее возобновили работу после проверки.

В новость были внесены изменения (17:35 мск) — добавлены подробности по тексту.