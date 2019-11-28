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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

По словам источника в экстренных службах региона, на теле погибшего есть следы насильственной смерти

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/ Бывший начальник Абинского районного отдела полиции на Кубани обнаружен мертвым, по предварительным данным, имеются следы насильственной смерти. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Финько [экс-начальник ОВД по Абинскому району] обнаружен мертвым со следами насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

Владимир Финько возглавлял милицию Абинского района с 2006 по 2011 год, был уволен. До этого с 2001 по 2006 год руководил районным отделом милиции Кущевского района.

Теги
РоссияКраснодарский край
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