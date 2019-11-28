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Ульяновец получил 10,5 года за покушение на главу регионального Азербайджанского конгресса

Искендер Гусеинов будет отбывать наказание в колонии строгого режима

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ульяновский суд в четверг приговорил к 10,5 года колонии строгого режима местного жителя Искендера Гусеинова за попытку организации убийства председателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" Ислама Гусейнова в 2009 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

По данным прокуратуры, осенью 2009 года жители города Ульяновска Искендер Гусеинов и Самит Марданов нашли киллера для устранения своего конкурента и кредитора - предпринимателя, председателя ульяновского регионального отделения "Всероссийского Азербайджанского конгресса". Исполнителем согласился стать за $100 тыс. ранее судимый за грабеж житель Ижевска Хасан Дагаев, который организовал банду. Председатель регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса всегда передвигался в сопровождении личной охраны и менял маршруты. Преступники в течение трех месяцев изучали места и время его наиболее вероятного появления.

Вечером 14 октября 2009 года киллер спрятал оружие в букете цветов и пришел к дому Гусейнова. Увидев подъехавший автомобиль и вышедших из него мужчину и женщину, он расстрелял их из пистолета с глушителем, но медикам удалось спасти их. Пострадавшими оказались сотрудник ульяновской таможни и его жена. После этого Дагаев продолжил следить за главой регионального отделения Азербайджанского конгресса. Для маскировки он брал с собой знакомую - жительницу Тверской области, которую впоследствии поручил устранить членам банды. Они вывезли ее в Удмуртию, но не стали убивать. Преступники убили водителя такси, захоронили его и представили могилу в качестве отчета об убийстве женщины.

Члены банды скрывались на конспиративных квартирах в Самарской области, Республике Татарстан, Удмуртской Республике и Ульяновской области, но их нашли и задержали. В 2011 году Дагаев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Остальные четверо членов преступной группы получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Искендер Гусеинов на тот момент скрылся от следствия - жил в разных населенных пунктах России по поддельным документам. В марте 2019 года он был задержан в Москве.

Теги
РоссияУльяновская область
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