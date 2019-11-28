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Защита россиянина Коршунова представила новое ходатайство о его освобождении

На слушании обсуждался новый запрос защиты о переводе Александра Коршунова из-под стражи под домашний арест

РИМ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новое заседание апелляционного суда по делу арестованного в Италии по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова состоялось в четверг в Неаполе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

Как он пояснил, обсуждался новый запрос защиты о переводе Коршунова из-под стражи под домашний арест. "Положительный момент в том, что прокуратура на этот раз выразила положительное суждение на этот счет", - сказал юрист. Он уточнил, что арестованный, содержащийся в неаполитанской тюрьме, присутствовал на заседании. Решение суда, по словам адвоката, может быть оглашено 29 ноября.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в городе Марино также по ордеру США, сообщал американский Минюст.

Как стало известно ранее ТАСС, в Минюст Италии, где отказываются от комментариев, уже поступил запрос США об экстрадиции Коршунова. Генеральная прокуратура Неаполя приступила к формулированию основания для экстрадиции россиянина. Однако рассмотрение этого вопроса может занять до полугода. Одновременно 6 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова по обвинению в мошенничестве. Ожидается, что от российских властей также поступит запрос об экстрадиции. Однако местные юристы полагают, что итальянский суд будет руководствоваться принципом первичности обращения.

Ранее суд в Неаполе отказал в изменении меры пресечения. На 5 декабря назначено заседание Кассационного суда, высшей судебной инстанции Италии, на котором будет рассмотрена апелляция.

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