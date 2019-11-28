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Чиновник администрации Владимирской области задержан по делу о хищении битума

Олег Лобанов ранее проходил по этому делу как свидетель

ТАСС, 28 ноября. Замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Олег Лобанов задержан по делу о хищении битума в Иванове, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах регионах.

"Представитель администрации Владимирской области Олег Лобанов задержан по факту хищения ООО "Верхневолжские карьеры" битума у ООО "Интеза", дело было возбуждено еще в 2018 году. До этого Лобанов проходил в нем как свидетель", - сказал источник.

Как прокомментировал ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, не называя фамилию и имя фигуранта дела, сейчас у них в производстве имеется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). "Предметом рассмотрения уголовного дела является факт хищения битума у коммерческого предприятия с причинением ему ущерба в сумме свыше 1 млн рублей. В отношении фигуранта дела была выбрана мера пресечения - ограничения на определенные действия", - сказал Радостин.

В свою очередь пресс-секретарь владимирского губернатора Ольга Петрова в своем Telegram-канале сообщила, что задержание Лобанова не имеет никакого отношения к его работе в администрации Владимирской области. "Ко мне стали поступать запросы по поводу задержания в городе Иваново заместителя директора департамента природопользования Владимирской области Олега Лобанова. Задержание Лобанова не имеет никакого отношения к его работе в администрации Владимирской области", - написала она.

Олег Лобанов начал работать в администрации Владимирской области с апреля 2019 года, до этого он занимался бизнесом на территории Ивановской и Московской областей.

Теги
РоссияВладимирская область
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