В центре по обращению с медотходами прошли обыски по делу главы ростовского Минздрава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски прошли в компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" по уголовному делу в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах.

"Прошли обыски в компании", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обыски прошли в компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

В октября на сайте ФАС РФ сообщалось, что антимонопольная служба возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "ОКБ № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "ДРС №4" г. Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП (г. Новочеркасск) и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", между которыми были выявлены признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, задержание и уголовное дело в отношении главы регионального Минздрава и ее заместителя связано с указанными нарушениями антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника, Быковская - не единственный фигурант дела. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Согласно сайту компании, "Центр 100 Ростов-на-Дону" - комплекс в составе централизованной системы обращения с эпидемиологически опасными отходами на территории Ростовской области. Оказывает комплексные услуги по обращению с медицинскими отходами класса "Б" в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Предприятие расположено в Мясниковском районе Ростовской области, входит в число реализованных приоритетных инвестпроектов Ростовской области.