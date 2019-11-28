{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре по обращению с медотходами прошли обыски по делу главы ростовского Минздрава

Обыски прошли в компании "Центр 100 Ростов-на-Дону"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски прошли в компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" по уголовному делу в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах.

На эту тему
Случаи уголовного преследования чиновников Ростовской области

"Прошли обыски в компании", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обыски прошли в компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

В октября на сайте ФАС РФ сообщалось, что антимонопольная служба возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "ОКБ № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "ДРС №4" г. Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП (г. Новочеркасск) и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", между которыми были выявлены признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, задержание и уголовное дело в отношении главы регионального Минздрава и ее заместителя связано с указанными нарушениями антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника, Быковская - не единственный фигурант дела. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Согласно сайту компании, "Центр 100 Ростов-на-Дону" - комплекс в составе централизованной системы обращения с эпидемиологически опасными отходами на территории Ростовской области. Оказывает комплексные услуги по обращению с медицинскими отходами класса "Б" в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Предприятие расположено в Мясниковском районе Ростовской области, входит в число реализованных приоритетных инвестпроектов Ростовской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
Суд в Москве заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых
Согласно сведениям защиты, Давид Каплан находится на лечении в Израиле, гражданином которого он является
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС