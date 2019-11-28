AFP: в Аргентине школьный автобус попал в аварию

ТАСС, 28 ноября. Двое детей погибли при аварии с участием школьного автобуса к югу от Буэнос-Айреса. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на источники в полиции.

"Двое детей, 11 и 12 лет, погибли, многие получили серьезные ранения, они были доставлены в больницу", - указал агентству источник.

По данным AFP, инцидент произошел рано утром в 160 км от Буэнос-Айреса. В автобусе находились 43 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет и десять взрослых, в том числе двое водителей. Они направлялись на школьную экскурсию.

Точные причины аварии пока не установлены, но водитель транспортного средства заявил, что не справился с управлением.