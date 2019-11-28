Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву предъявили обвинение

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Москвичу Сергею Суровцеву, задержанному по подозрению в нападении на бойца ОМОН, предъявлено обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его официально обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сказал собеседник.

Ранее в Следственном комитете ТАСС сообщили, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из открытых данных, Суровцев занимался IT-бизнесом, в частности, был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей ТЦ по Wi-Fi. Он давал СМИ интервью, посвященное работе систем слежения в торговых центрах.