Суд в Москве заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг заочно арестовал обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего совладельца литовского банка "Snoras" Давида Каплана по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества совладельцами группы "Сумма" братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Каплану меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья.

Согласно сведениям защиты, Каплан находится на лечении в Израиле, гражданином которого он является. Следствие объявило его в международный розыск. По решению суда, он будет содержаться под стражей два месяца с момента задержания.

Следователь в суде рассказал, что Каплану вменяется участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и три эпизода особо крупного мошенничества на сумму более 5 млрд рублей. Среди вменяемых Каплану преступлений - два эпизода хищений при строительстве железной дороги Кызыл-Курагино и один при реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде.

Следователь не конкретизировал роль Каплана в хищениях, но указал, что, находясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей. "Исключительно содержание под стражей является мерой пресечения, отвечающей интересам расследования дела", - сказал следователь.

Суд в четверг также заочно арестовал по обвинению в мошенничестве еще одного фигуранта дела - бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, ставшего семнадцатым фигурантом дела.