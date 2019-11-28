{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга

В региональном Фонде сообщили, что в четверг работа организации проходила во обычном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят в четверг обыски в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что в здании проводятся обычки, но не смог уточнить, с чем связаны данные мероприятия.

Как сообщили ТАСС в самом Фонде, в четверг работа организации проходила во обычном режиме. От других комментариев в Фонде отказались, рекомендовав обращаться в правоохранительные органы.

Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" учреждена Комитетом по управлению городским имуществом. Деятельность Фонда направлена на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Замглавы отдела ФАС Тимофеева арестовали по делу об избиении престарелой матери
Его отправили в СИЗО до 27 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС