Источник: силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят в четверг обыски в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что в здании проводятся обычки, но не смог уточнить, с чем связаны данные мероприятия.

Как сообщили ТАСС в самом Фонде, в четверг работа организации проходила во обычном режиме. От других комментариев в Фонде отказались, рекомендовав обращаться в правоохранительные органы.

Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" учреждена Комитетом по управлению городским имуществом. Деятельность Фонда направлена на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.