Задержанная глава ростовского Минздрава находится в изоляторе временного содержания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которую ранее задержали, находится в изоляторе временного содержания. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Он ранее сообщал, что в отношении Быковской возбуждено уголовное дело, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника, Быковская - не единственный фигурант дела.

Следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.