Замглавы отдела ФАС Тимофеева арестовали по делу об избиении престарелой матери

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы со второй попытки отправил в СИЗО до конца января заместителя руководителя отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении престарелой матери. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января", - сказал защитник и добавил, что обжалует это решение.

Накануне райсуд не стал рассматривать вопрос об аресте чиновника из-за его госпитализации, врачи прооперировали ногу Тимофееву, которую, по словам адвоката, сломали сотрудники полиции после задержания его подзащитного. Как сообщал ранее Пашков, полицейские избили его подзащитного в отделении полиции и нанесли тяжелую травму колена, врачи диагностировали у Тимофеева "внутрисуставный перелом колена".

Прокурор в ходе заседания об избрании меры пресечения поддержал ходатайство следствия, мотивировав свою позицию тем, что чиновник специально нанес себе травму, чтобы избежать заключения под стражу. Защита просила суд просьбу полиции отклонить, освободить его подзащитного или избрать ему домашний арест не по месту проживания матери.

По версии следствия, как сообщал ранее адвокат, 24 ноября Тимофеев избил свою 80-летнюю мать. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), обвинение чиновнику пока не предъявлено.

В свою очередь Тимофеев утверждает, что его мать - инвалид второй группы, ходит с трудом, и, пытаясь встать с кровати, она упала, ударившись головой о мебель. По словам его защитника, Тимофеев отвез ее в институт имени Н. В. Склифосовского, а когда вернулся домой, его ждали полицейские, которые доставили его в полицию и избили. Адвокат отметил, что Тимофеев не оказывал полицейским сопротивления. В связи с этим было подано заявление в ОМВД "Тверской", который в свою очередь зарегистрировал его и передал в следственный комитет для дальнейшей проверки действий сотрудников столичной полиции.