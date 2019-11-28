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Задержан глава налоговой службы Архангельска и НАО

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его подозревают в покушении на получение взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноября. /ТАСС/. Руководитель управления ФНС по Архангельской области Ненецкому автономному округу задержан, сообщили ТАСС в четверг в управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что руководитель управления налоговой службы Сергей Родионов стал подозреваемым в рамках уголовного дела.

"Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Дело, по данным СК, возбуждено по статье "Покушение на получение взятки". Источник в правоохранительных органах в свою очередь уточнил, что вопрос о мере пресечения подозреваемому, скорее всего, будет решаться в пятницу, 29 ноября.

Теги
РоссияАрхангельская область
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