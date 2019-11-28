Уголовное дело возбудили после сноса усадьбы XVII века под Воронежем

ТАСС, 28 ноября. Уголовное дело возбудили после сноса усадьбы Венивитиновых-Олениных в Рамонском районе Воронежской области, признанной ранее объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Признано законным постановление отдела МВД России по Рамонскому району о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение объектов культурного наследия"). Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц к нему причастных", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сообщение о сносе экскаватором усадьбы XVII века Венивитиновых-Олениных в селе Староживотинном поступило в управление по охране объектов культурного наследия региона 25 октября 2019 года.

Веневитиновы-Оленины построили усадьбу в Воронежской области 1684-1686 годах. Усадьба являлась одной из старейших в регионе и находилась под охраной государства.