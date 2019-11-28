{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили после сноса усадьбы XVII века под Воронежем

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц

ТАСС, 28 ноября. Уголовное дело возбудили после сноса усадьбы Венивитиновых-Олениных в Рамонском районе Воронежской области, признанной ранее объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Признано законным постановление отдела МВД России по Рамонскому району о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение объектов культурного наследия"). Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц к нему причастных", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сообщение о сносе экскаватором усадьбы XVII века Венивитиновых-Олениных в селе Староживотинном поступило в управление по охране объектов культурного наследия региона 25 октября 2019 года.

Веневитиновы-Оленины построили усадьбу в Воронежской области 1684-1686 годах. Усадьба являлась одной из старейших в регионе и находилась под охраной государства.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Замглавы отдела ФАС Тимофеева арестовали по делу об избиении престарелой матери
Его отправили в СИЗО до 27 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС