Застреленный в Приморье казак имел условный срок за вымогательство

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Убитый в Хасанском районе Приморского края представитель местного казачьего хутора Игорь Богатырев привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, и имел условный срок. Об этом говорится в решении Хасанского районного суда от 8 февраля 2018 года.

Как сообщал ТАСС четверг, следственные органы СК по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в поселке Барабаш в Хасанском районе края. По информации источника в правоохранительных органах, убитый был главой местного казачьего подразделения уссурийских казаков. Однако, как пояснил ТАСС атаман приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска Игорь Доценко, погибший Игорь Богатырев не был атаманом, а его организация не входила в список казачьих обществ министерства юстиции.

Как было установлено в суде, Игорь Богатырев вместе с сообщником узнали о долге в 140 тыс. рублей владельца одной из местных турбаз перед третьим лицом, и решили под этим предлогом забрать деньги у потерпевшего. Несколько раз злоумышленники являлись к нему, требовали деньги, и, получая небольшую сумму, уходили, а однажды избили потерпевшего. Решением Хасанского районного суда Игорь Богатырев вместе с сообщником были приговорены к трем годам лишения свободы условно, так как признал свою вину и возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

На месте убийства изъяты гильзы от патронов и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Полиция ведет розыск подозреваемых.